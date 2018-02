später lesen Winter-Transfer Darmstadts Banggaard per Leihe nach Kerkrade Teilen

Zweitligist Darmstadt 98 leiht Innenverteidiger Patrick Banggaard (23) an den niederländischen Erstligisten Roda JC Kerkrade aus. Das gaben die Lilien am Mittwoch bekannt. Über die Modalitäten der Ausleihe haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. "Für Patrick ist es wichtig, dass er regelmäßig zu Einsatzzeiten kommt. Diese können wir ihm hier aktuell aber nicht garantieren, weshalb eine Leihe die beste Lösung für beide Seiten ist", sagte Darmstadts Cheftrainer Dirk Schuster. Banggaard war im Januar 2017 vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland ans Böllenfalltor gewechselt und kam seitdem in 18 Pflichtspielen zum Einsatz. In der laufenden Spielzeit absolvierte der Däne acht Zweitliga-Partien und eine Begegnung im DFB-Pokal.