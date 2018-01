Das 1x1 der Grillpflege

Nach dem Grillen ist vor dem Grillen. Damit Ihr Grill lange schön bleibt, sollten Sie ihn regelmäßig – am besten aber direkt nach Gebrauch – pflegen. So geht's:





1. Ausbrennen:



Heizen Sie dem Rost nach dem Grillen noch einmal richtig ein, verbrennen auch die letzten Fettreste! Den Ruß können Sie anschließend ganz einfach mit einer Drahtbürste entfernen. Diese Methode lässt sich auch vor dem Grillen anwenden: Lassen Sie den Grill bei geschlossenem Deckel einige Minuten vorheizen, so verdampfen alte Rückstände.

FOTO: Schaffrath

FOTO: Schaffrath





2. Wie reinige ich den Rost?



Auch hierfür sollte nach dem Grillen noch ausreichend Hitze im Grill vorhanden sein. Faustregel: Je heißer der Rost noch ist, desto einfacher lassen sich Reste mit Bürste oder Schaber entfernen. Für hartnäckige Flecken legen Sie den Rost direkt nach dem Grillen in ein großes, mit Wasser gefülltes Gefäß und lassen Sie ihn dort über Nacht einweichen. Am nächsten Tag können Sie ihn einfach mit Spülmittel reinigen. Bei groben Verschmutzungen, wickeln Sie den kalten Rost über Nacht in nasses Zeitungspapier und entfernen Sie danach die Fettreste mit einem Stahlschwamm. Alternativ lässt sich dafür auch Alufolie zweckentfremden. Versuchen Sie es auch einmal mit unserem Haushalts-Tipp (Life Hack): Gießen Sie kalten Kaffee über den Rost oder reiben Sie ihn mit Kaffeesatz ein, einwirken lassen und anschließend mit einem Schwamm und klarem Wasser reinigen.





3. Wie reinige ich den Deckel und den Kessel?



Beseitigen Sie nach jedem Grillen sobald die Kohle abgekühlt ist lose Reste mit einer Messingbürste oder geknüllter Aluminiumfolie. Für eine weitergehende Reinigung nutzen Sie mit nur leichtem Druck ein Stahlwollkissen. Anschließend sorgfältig klarspülen und trockenreiben. Wenn Sie Ihren Grill Innen und Außen auf Hochglanz bringen wollen, reicht eine milde Seifenlauge und ein weicher Schwamm völlig aus. Benutzen Sie kein Backofenspray, das könnte den Lack beschädigen.





Sie wollen ein wahrer Grillmeister werden? Hier geht es zur Schaffrath Koch & Grill-Akademie >





Tischdeko und Gartenmöbel





Pappteller und Plastikgeschirr? Das können Sie besser! Auch wenn es beim Grillen schon mal etwas rustikaler zugeht, eine Tischdecke aus Stoff macht schon einmal viel her. Stimmungsvolle Lichter und Girlanden sorgen in der Dämmerung für gemütliche Atmosphäre. Ob Biergarten-Garnitur mit langen Bänken und Tischen, Loungemöbel oder Gartenstühle – ausreichend Sitzgelegenheiten sind ein absolutes Muss. Achten Sie auch auf Abstellflächen zur Zutaten, Gewürze und Dips oder Beilagen wie Salate und Brot. Hierfür eignen sich Servier- oder Beistelltische.





Tischdeko finden Sie hier >





Hier geht es zu den perfekten Garten- und Balkonmöbeln für Ihre nächste Grillparty >