Das FZX auf der boot in Düsseldorf

An zwei Ständen informiert das Freizeitzentrum auf der Messe boot in Düsseldorf vom 20. bis 28. Januar die Besucher. Leser können Karten gewinnen. Heidrun Jasper

Die "boot" in Düsseldorf wirft ihre Schatten voraus: Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) präsentiert sich wieder auf der Wassersport-Messe vom 20. bis 28. Januar. Das FZX-Team um den Leiter des Freizeitzentrums, Wilfried Meyer, und Marketing-Mitarbeiter Andreas Franken informiert an zwei Ständen über die Angebote an der Xantener Nord- und Südsee.

FOTO: Christoph Reichwein

FOTO: Christoph Reichwein

In Halle 8a (Stand B 47) ist das Freizeitzentrum auf dem Gemeinschaftsstand der VDWS Segel- und Surfschulen präsent. Im Themenumfeld 'Beach World' dreht sich dabei alles um die trendigen Wasser- und Funsportarten SUP (Stand Up Paddling), Wasserski und Wakeboard, Surfen und Kiten. Außerdem feiert das FZX am Stand in Halle 8a ein Highlight: 20 Jahre Wasserski Xantener Südsee. Die Anlage gegenüber dem Strandbad in Wardt wurde im Jahr 1998 zur Nutzung freigegeben. Zum runden Geburtstag gibt es ein neues Wasserski-Kombi-Angebot mit Strandbad-Nutzung sowie Rabatte auf die am Messestand erworbene Wasserski-Saisonkarten. Außerdem informiert das FZX-Team an diesem Stand über die Deutsche Meisterschaft und Qualifikation zur Weltmeisterschaft im Stand up Paddling, die am 9. und 10. Juni auf der Xantener Südsee ausgetragen werden.

Nach den Deutschen Meisterschaften im Surfen, Segeln und Wakeboarden ist dies bereits die vierte Wassersportart, die in Xanten ausgetragen wird. Wilfried Meyer: "Hierdurch wird eindrucksvoll die Wertigkeit der Xantener Nord- und Südsee und die Kompetenz der FZX bestätigt."

Ein Selfiebox-Gewinnspiel wird die Jubiläums- und Veranstaltungspräsentation abrunden. Hier kann man mit seinem eigenen Handy ein Selfie am FZX-Messestand machen. Unter allen Teilnehmenden, die ihr Selfie unter "#freizeitzentrumxanten" bis zum Ende der Messe posten, wird ein "VIP-Arrangement" für einen Aufenthalt in Xanten inklusive Übernachtung, Essen und Trinken im Plaza del Mar und Wassersport-Freikarten am Wochenende 9./10. Juni verlost.

In Halle 14 an Stand D 60.5 geht es um Wassertourismus und Segeln. Hier zeigt das Freizeitzentrum sein gesamtes wassersportliches Programm mit Schwerpunkten auf dem Kursangebot der Segelschule Xantener Nordsee sowie Bootsliegeplätzen in den Häfen an der Xantener Nord- und Südsee sowie touristische Angebote wie Bootsverleih und Freizeitangebote für Gruppen.

Auch über das laufende Projekt "Gesundheitstourismus Xantener Nord- und Südsee - Reisen für alle!" wird informiert: In diesem und im nächsten Jahr wird das Freizeitzentrum weiter umgestaltet. Rund um die beiden Seen werden in fünf Bereichen innovative Gesundheitsangebote nach Kneipp errichtet. Ihr barrierefreier Ausbau ermöglicht die Nutzung für alle Menschen.

Wilfried Meyer, Leiter des Freizeitzentrums: "Die Xantener Nord- und Südsee sind das Top-Wassersportrevier am Niederrhein. Wir entwickeln unsere Angebote stetig weiter, wie etwa bei dem Trend 'Stand Up Paddling' und dem Kursprogramm der Segelschule Xantener Nordsee. Und das präsentieren wir noch vor der Saisoneröffnung am 24. März schon jetzt am Messestand."

FZX auf der "boot" vom 20. bis 28. Januar, Halle 8a und Halle 14.