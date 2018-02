Durch eine schwere Einblutung im Oberschenkel drohte dem Eishockey-Verteidiger die Amputation des rechten Beins. Jetzt spricht er mit unserer Redaktion über sein Glück im Unglück - und zeigt sich beeindruckend gelassen. Bernd Jolitz

Den Schock hat Marco Nowak inzwischen verdaut. Besser gesagt: Der Eishockeyprofi der Düsseldorfer EG hat Freunden und Kollegen geholfen, deren Schock zu verdauen. "Ich selbst bin eigentlich von Anfang an ziemlich gelassen geblieben", berichtet der 27-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Eine reife Leistung angesichts der Hektik, die seinetwegen nach dem 4:3-Sieg der DEG gegen Straubing vor acht Tagen ausgebrochen war. Wie berichtet, hatte sich nach dem Zusammenprall mit gleich zwei gegnerischen Spielern in Nowaks rechtem Oberschenkel eine so starke Einblutung (Kompartmentsyndrom) gebildet, dass ihm sogar die Amputation des Beins drohte.

"Es stimmt schon, das hätte dramatisch werden können. Da ich mein Bein kaum noch bewegen konnte, war mir sofort klar, dass es was Schlimmeres ist", sagt Nowak. "Ich hatte die gleiche Verletzung ja vor zehn Jahren schon einmal. Daher wusste ich aber auch, dass wir immerhin 24 Stunden Zeit hatten, das Bein zu retten und alles in Ordnung zu bringen." Mannschaftsarzt Ulf Blecker, ebenfalls erfahren mit solchen Verletzungen, ließ den gebürtigen Dresdner sofort in die Diakonieklinik im Stadtteil Kaiserswerth bringen. Ein Team um Unfallchirurg Bachtiar Kutup sorgte im OP dafür, dass sich die durch die Blutung ausgelöste gefährliche Spannung im Oberschenkel löste.

"Das ging alles zack, zack", sagt Nowak, "mit Leuten, die viel von ihrem Job verstehen. Ein paar Tage musste die OP-Wunde offenbleiben, damit die Spannung im Bein nicht erneut zu groß wurde. Aber am Montag wurde die Haut zugenäht, und jetzt durfte ich schon aufstehen und ein paar Schritte auf Krücken gehen." Seit die Haut vernäht ist, schmerze das Bein zwar wieder ganz ordentlich, aber: "Das ist völlig normal. Mir geht es gut, ich schaue nur noch nach vorne."

Und das tut Marco Nowak mit großer Zuversicht. Einen exakten Termin setze er sich natürlich nicht, aber es sei in jedem Fall sein Ziel, so schnell wie möglich wieder auf Schlittschuhen zu stehen. "So dramatisch die Sache war und so groß die Panik, die ich kurz nach dem Spiel um mich herum spürte: Letztlich muss man mit dem Ganzen jetzt ja nur noch umgehen wie mit einem tiefen Cut. Es ist ja kein Muskel, kein Knochen und kein Band verletzt. Wenn alles gut verheilt ist, kann es wieder losgehen."

Sein Trainer Tobias Abstreiter wird es gern hören - wobei der den geschassten Mike Pellegrims erst beerbte, als Nowak längst im Krankenhaus war. "Schon komisch, was in ein paar Tagen so alles passiert", sagt der Abwehrspieler kopfschüttelnd. "Doch so oder so traue ich der Truppe absolut zu, die Play-off-Runde noch zu erreichen. Zwölf Punkte sind noch zu vergeben, und wenn wir zehn davon holen, ist die DEG dabei." In diesem Sinne hat Nowak auch seine Kollegen eingeschworen, die ihn fast alle bereits im Krankenhaus besucht haben.

Wer das bislang noch nicht geschafft hat, sollte seinen Besuch gleich in Nowaks Wohnung verlegen. "Wenn alles glattgeht, werde ich am Donnerstag entlassen", verkündet der ehemalige Junioren-Nationalspieler. Anschließend geht es sofort in die Reha, denn so gelassen er mit seiner schweren Verletzung umgegangen ist: Geduld ist wirklich nicht Nowaks Stärke.