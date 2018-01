Das Prinzenpaar zieht in die Hofburg

Das ist mal ein Angebot an unser Prinzenpaar Carsten und seine Venetia Yvonne. Sie können ihre müden Häupter nach einer stressigen Veranstaltungsserie kostenlos zur Ruhe betten in zwei Edelsuiten des Hotel Interconti an der Kö. Normalerweise zahlen Gäste für eine Suite zwischen 4000 und 6300 Euro - pro Nacht.





Mit großem Gefolge zogen die Tollitäten über die Kö in ihre vorübergehende "Hofburg.". Es war fast schon ein bisschen wie Rosenmontag: Die uniformierten Garden Rot-Weiss und Blau-Weiss marschierten mit, ebenso zwei große Musikzüge. Nur die Kamelle fehlten. Einige Kö-Bummler riefen schon "Helau". In der Empfangshalle des Interconti staunten vor allem Gäste aus den Golf-Staaten und Saudi Arabien. So etwas hatten sie noch nicht gesehen. Fleißig fotografierten sie die große Delegation der bunten Jecken, schunkelten sogar mit. Und als die Musikzüge auf der Empore der Halle richtig los fetzten, flogen die hartnäckigsten Langschläfer aus ihren Betten. Für das Prinzenpaar begann mit dem Einzug der Luxus. Prinz Carsten: "Wir werden nicht jede Nacht hier schlafen können. Aber so oft wie möglich bis Aschermittwoch den erstklassigen Service des Hauses genießen." Das Angebot an die Karnevalisten kam von Hotelchefin Britta Kutz, selbst auch Rheinländerin. Präsident Michael Laumen bedankte sich mit Orden und Bützchen bei ihr: "Wir finden es toll, dass Die ein so großes Herz für unseren Karneval haben." Natürlich gab es einen für die Chefin. Sie sagte: "Nicht nur ich, sondern viele Mitarbeiter hier im Haus fühlen sich mit dem Brauchtum eng verbunden. Wir unterstützen das gern." Venetia Yvonne: "Normalerweise leben Prinzenpaare ja in einem Schloss. Aber dieses Hotel ist noch schöner als ein Schloss oder sagen wir: Es ist ein modernes Schloss." Anschließend besichtigte das Prinzenpaar sein neues Zuhause im neunten Stock: Riesige Räume in komfortabler Ausstattung und mitwunderbarem Blick auf Düsseldorf hat. Prinz Carsten: "Am liebsten möchte ich direkt hier bleiben." Vom Rosenmontagswagen kann er übrigens hineinschauen: Erstmals zieht der Zoch an dem Hotel auf der Westseite der Kö vorbei.

(wber)