Das wird Super Trouper!

"Waterloo", "Dancing Queen" und "Mamma Mia" – die ABBA-Hits der 80er. Und die werden jetzt am 14. April beim 25-jährigen Jubiläum des Fanfarencorps "St. Martinus" Bedburdyck von der "Swede Sensation" inszeniert. Alina Gries





"Für unser 25-jähriges Jubiläum wollten wir richtig was auf die Beine stellen, denn im Gegensatz zum Schützenverein sind wir viel kleiner", erzählt Michael Geller, Kassierer und musikalischer Leiter des Fanfarencorps. Und das ist noch nicht alles, was zum Jubiläum aufgefahren wird: "Dazu kommt am 14. April die "Mennekrather" und die Liveband ,Farbton'." Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Der Vorverkauf beginnt in der ersten Februar-Woche an der Aral Tankstelle in Gierath, Bäckerei Lenders, Schreinerei Geller und der Gemeinde Jüchen für zehn Euro. Die Karten an der Abendkasse kosten 12 Euro.





Doch das ist immer noch nicht alles. Am 15. April um 10.30 Uhr folgt das nächste Highlight: "Wir haben 60 befreundete Vereine aus der Umgebung eingeladen", berichtet Geller, "wir rechnen mit über 1.000 Leuten im Festzelt." Ehe die Gäste jedoch zum musikalischen Frühschoppen den Gang ins Festzelt anstreben, sollte man sich unbedingt den Sternmarsch ansehen, eine Formation, bei der die Teilnehmer zu einer bestimmten Zeit aus unterschiedlichen Ausgangspunkten auf ein gemeinsames ziel zuströmen. "Der beste Blick für die Zuschauer ist an der ,Bäckerei Lenders'" verrät Geller.