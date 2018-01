Der fliegende Kranich feiert Geburtstag

Bis zu 700 Teilnehmer aller Altersgruppen verzeichnet der Verein Kranenburger Jugendreisen jedes Jahr. Seit drei Jahrzehnten gibt es das Angebot bereits - zum Jubiläum findet eine Fotoausstellung in der Volksbank statt. Antje Thimm

30 Jahre, das sind etwa zwei Generationen. So lange gibt es schon den Verein Kranenburger Jugendreisen (KJR), der sich auch "Der fliegende Kranich" nennt. Mit etwa 750 Mitgliedern gehört er zu den größten Vereinen des Ortes. Gegründet im Jahre 1987 feierte er im vergangenen Herbst sein Jubiläum. Ein Rückblick auf drei Jahrzehnte kann jetzt in der Kranenburger Volksbankfiliale besichtigt werden. Eine dreiteilige Fotowand zeigt eine Vielzahl von Bildern, Schnappschüssen und Impressionen von den Reisen in alle Welt. Die Volksbank unterstützt den Verein seit Jahren durch zahlende Mitgliedschaft.

"Wir stellen auch zum Beispiel Spruchbänder zu besonderen Anlässen, wie jetzt das 30jährige Jubiläum", erklärt Alfi Niklas von der Abteilung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der VoBa. Wie der Vorsitzende der KJR, Norbert Janssen, mitteilt, werden pro Jahr zwischen zwölf und 16 Reisen durchgeführt. "Wir haben 500 bis 700 Teilnehmer pro Jahr", sagt er. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Zwischen acht und 80 Jahren sei alles vertreten. "Manche Erwachsenen, die bei uns mitfahren, waren schon als Grundschüler dabei", so Jansen. Auf der Fotowand, die drei Epochen á zehn Jahre dokumentiert, sieht man durchweg fröhliche Gesichter: Feiern am Strand, Schlafen im Reisebus, Skifahren auf schneebedeckten Hängen, Gruppenbilder vor großen Kulissen, wie New York, London, Dubai. Manch ein Gesicht kehrt immer wieder, zieht sich durch die Jahre wie ein roter Faden. So zum Beispiel das von "Dorfsheriff" Klaus Dercks, der auch bis 2016 im Vorstand des Vereins tätig war.

Das achtköpfige Vorstandsteam arbeitet durchweg ehrenamtlich. Die meisten haben noch einen "normalen" Beruf nebenbei. "Gut ist natürlich, wenn sich jemand auskennt zum Beispiel mit Buchführung. Da haben wir mit Nane Hünnekes und Kim-Kristin Janssen Fachkräfte in unserer Buchhaltung. Und für die Internet-Seite haben wir mit Jens Dercks einen ausgebildeten Administrator für EDV", berichtet Norbert Jansen. Er selbst ist Kommunalbeamter bei der Gemeinde Kranenburg. Durch das vielfältige Angebot von Flugreisen, Tagestouren, Konzert- und Museumsreisen fallen umfangreiche Tätigkeiten an, wie bei einem professionellen Reisebüro. "Wir machen jedoch als Verein keine Gewinne. Ergibt sich einmal ein Überschuss, gleichen wir das aus bei anderen Reiseangeboten, die wenig Teilnehmer haben", so der Vorsitzende. Die Fahrten für die Kinder sind immer begleitet durch geschulte Erzieher/innen, die ebenfalls ehrenamtlich arbeiten. "In 30 Jahren Vereinsarbeit gibt es auch Höhen und Tiefen", sagt Janssen.

Seit 2016 ist ein neuer Vorstand im Amt, der das Angebot weiter verbessern möchte. "Unsere Sommertour für 13-17jährige fällt in diesem Jahr wegen zu geringer Anmeldezahlen aus. Hier müssen wir vielleicht etwas ändern", lautet der selbstkritische Kommentar.

2018 ist bereits mit Skifreizeiten im Eisacktal gestartet. Auch zu Ostern kann man noch in den Schnee fahren: nach Ratschings, diese Fahrt richtet sich besonders an Familien und Jugendliche ab 16. Highlights im Frühjahr und Sommer werden Island, die "Insel aus Feuer und Eis" oder die Sommersonne am Strand von Rimini sein. Das 35 Seiten starke Programmheft liegt in Kranenburg bei allen Banken und öffentlichen Stellen aus.