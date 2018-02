später lesen Düsseldorf Der Hauptbahnhof im arabischen Stil FOTO: graf FOTO: graf Teilen

Ein großes Kunstprojekt nimmt im Sommer das Bahnhofsviertel in den Fokus. Eine Vielzahl von Künstlern und Institutionen befasst sich mit dem Viertel, das sich derzeit so rasant verändert wie kein anderes, unter anderem durch das neue Wohnviertel "Grand Central" und den Umzug der Zentralbibliothek. Das Projekt will Perspektiven für die Gegend zeigen, aber auch einen neuen, künstlerischen Blick auf Vorhandenes werfen. Ein Hingucker wird eine Lichtinstallation von Manuel Graf.