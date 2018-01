Der Hülser SV unterliegt knapp

Rollhockey: Der Bundesligist verpasste wohl letzte Play-off-Chance.

Seine wohl letzte Playoffchance in der Rollhockey-Bundesliga verpasste der Hülser SV beim 3:4 (1:2) gegen den RHC Recklinghausen. Bereits vor dem Spiel des Tabellenneunten beim Zehnten war klar, dass nur der Sieger noch Hoffnungen auf die Playoffs haben würde. Entsprechend engagiert begannen die Gastgeber die Partie.

Auf beiden Seiten bekamen die Zuschauer bereits früh hochkarätige Torchancen geboten. Doch die Hülser scheiterten und in der vierten Minute schloss Christoph Rindfleisch eine schöne Kombination der Gäste mit dem frühen 0:1 ab. Die Gastgeber aber zeigten sich keineswegs geschockt und kamen nur weitere vier Minuten später zum Ausgleich durch Stan Holzer. Weiter blieb es ein schnelles Spiel, in dem aber wieder der Gast in Führung ging (17.).

Die Hausherren drängten nun auf den erneuten Ausgleich und der gelang auch. Kurz nach dem Seitenwechsel war es wiederum Holzer, der mit seinem zweiten Treffer wieder Hoffnung aufkeimen ließ. In der Folge suchten beide Teams die Entscheidung und hatten beste Gelegenheiten, doch zunächst wollten keine weiteren Treffer fallen. Erst in der 47. Minute war es erneut der Gast, der jubelte. Erneut Rindfleisch traf zum 2:3. 90 Sekunden vor dem Ende folgte aber der erneute Ausgleich zum 3:3 durch Daniel Quabeck. Doch die Hoffnung auf einen Punktgewinn zerschlug sich Sekunden vor dem Ende durch das 3:4.

(svs)