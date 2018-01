Der Martinuspark soll attraktiver werden

St.-Sebastianus-Bruderschaft und Gemeinde freuen sich über eine Bankspende des Zugs "Waldlust".

Seit der Martinuspark eröffnet wurde, betätigt sich die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft als deren "Greenkeeper" und kümmert sich intensiv um dessen Pflege. Im Frühjahr und Herbst fallen für die ehrenamtliche "Putzkolonne" der Bruderschaft gleich neben der Pfarrkirche St. Martinus stets umfangreiche Pflegearbeiten an.

Ein starker Unkrautbewuchs auf den alten Grabanlagen und Wegen erforderte in der Vergangenheit allerdings immer häufiger kurzfristig angesetzte Pflegearbeiten, um die Anlage in einem ansehnlichen Zustand zu erhalten. Um den Arbeitsaufwand für die freiwilligen Helfer der St. Sebastianus-Bruderschaft in Grenzen zu halten, entstand nach Gesprächen zwischen den Schützen und dem Kirchenvorstand von St. Martinus die Idee, durch das Einbringen von Unkrautfolie und Basaltschotter in Wege und Beete eine langfristige Lösung zu erreichen. Diese Arbeiten konnten im vergangenen Herbst erfolgreich abgeschlossen werden.

Es ist allerdings auch beabsichtigt, den Martinuspark schrittweise aufzuwerten und insbesondere für die Dorfbewohner attraktiver zu gestalten. So sollen in absehbarer Zeit auch Möglichkeiten geschaffen werden, die zum längeren Verweilen in diesem zentral gelegenen Kleinod neben der Pfarrkirche animieren.

Ein erster Schritt in diese Richtung war kürzlich die Aufstellung einer weiteren Parkbank. Der Jägerzug Waldlust 1965 hatte sich spontan bereit erklärt, sie für den Martinuspark zu stiften.

Bürgermeister Martin Mertens zeigt sich begeistert von der Aktion des Jägerzugs: "Das Schützenwesen ist ein fester Bestandteil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens in Rommerskirchen. Es freut mich daher sehr, dass sich die Bruderschaft an der Verschönerung unserer Gemeinde beteiligt. Herzlichen Dank."

(S.M.)