Der neue Esel Guildo macht es spannend

Zwei niederländische Alpen-Musikanten, eine sauerländische Kabarettistin, bergische Schiffermädchen und heimische Größen bestreiten das Programm der Eselordenverleihung. Der neue Ritter selbst verspricht: "Das Haar sitzt." Fritz Schubert

Während die eingefleischten Karnevalisten bereits seit dem 11.11. in Hochstimmung sind, steuert die Session nun auch für die Normal-Bevölkerung auf ihre Höhepunkte zu. Dazu gehört neben Altweiber und Rosenmontag in Wesel seit Jahrzehnten die Verleihung des Eselordens, mit der die Stadt regelmäßig auch bundesweit Aufmerksamkeit erregt. Am Sonntag, 11. Februar, wird in der Niederrheinhalle der neue Ordensritter auf das närrische Grautier steigen. Bei freiem Eintritt und familienfreundlicher Atmosphäre ist diesmal ab 10.30 Uhr mit besonders vollem Haus zu rechnen, denn die Auszeichnung geht bekanntlich an ein besonders lustiges Exemplar: Guildo Horn.

Wie aber der künstlerisch-musikalische Tausendsassa und Grand-Prix-Held mit dem großen sozialen Herzen seinen Part gestalten wird, ist noch sein Geheimnis. Die RP konnte ihm gestern aber zumindest ein Versprechen entlocken. "Ich fiebere dem Großereignis schon entgegen und befinde mich zur Zeit im Höhentraining im Oberbergischen. Die Laktatwerte stimmen soweit. Das Haar sitzt. Heißt: Ich werde auf der Höhe meiner Schaffensperiode in Wesel aufschlagern!" sagte Guildo Horn.

Darauf gespannt sind auch Ulla Hornemann als Präsidentin des Närrischen Parlaments und Herold Frank Schulten, die gestern ihre bereits feststehenden Programmpunkte vorstellten. Zum Aufgebot von außerhalb gehören die Power Buam, das sind zwei Alpen-Musikanten aus den Niederlanden. Ferner tritt die sauerländische Kabarettistin Monika Badtke als Änne aus Dröppingsen auf. Zudem werden aus dem bergischen Overath die Steinenbrücker Schiffermädchen erwartet - eine durch spektakuläre Flugeinlagen bekannte Tanztruppe.

Auch die heimischen Akteure unter der Regentschaft von Olaf I. und Bettina I. bieten Neues. So ist erstmals das Tambourcops Büderich als Regimentsspielmannszuges der Prinzengarde bei der Ordensverleihung dabei. Die Musikanten wollen ein Potpourri von Karnevalsschlagern mitbringen. Die Tanzgarde des Elferrats der Kolpingfamilie wird ebenso dabei sein wie die Mamas und Papas vom Feldmarker Karnevals-Komitee (FKK). Hornemann bemüht sich auch noch um die Tanzwieselchen des KVC, deren jüngsten Auftritt Schulten als "super schnuffig" bezeichnete.

Für etwa 12 Uhr ist die Verleihung des Eselordens durch Bürgermeisterin Ulrike Westkamp vorgesehen. Horn macht sich ja seit Jahren besonders um Wesel verdient, weil er in jedem seiner Weihnachtskonzerte beim Krippen-Song nach der Herkunft des Esels fragt und das Publikum immer lautstark mit "Wesel" antwortet. Dass der Sonderbotschafter mit dem speziellen Geschmack wunderbar eselig um die Ecke denkt, hat er unlängst auch im RP-Interview bewiesen. Wir dürfen auf seinen Auftritt gespannt sein.