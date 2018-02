Der Spielplatz für graue Tage

Winterzeit ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern häufig eine Zeit der Langeweile. Spielplätze sind auf Grund von Nässe, Kälte und Matsch nicht bespielbar und auch das Bobbycar- Fahren macht bei strahlendem Sonnenschein definitiv mehr Spaß.

Um den Lagerkoller vieler Eltern entgegen zu wirken, hat sich die Evangelisch- Freikirchlichen Gemeinde an der Bahnstraße eine familienfreundliche Idee überlegt: den Winterspielplatz. In den weitläufigen Räumlichkeiten der Gemeinde findet man alles für den ausgiebigen Spielbedarf der Null- bis Sechsjährigen. "Wir wollten ein Angebot für alle Bürger der Stadt schaffen und somit unserem Auftrag als Kirche nachkommen, sich für die eigene Bürgerschaft zu engagieren", sagt Sven Schneider. Der Diakon der Gemeinde hat gemeinsam mit weiteren Ideengebern die Aktion entwickelt. "Die Nachfrage der Eltern, etwas für Kleinkinder anzubieten, kam immer wieder auf. Den Gedanken haben wir gerne aufgegriffen." Um das Spiel zwischen Eltern und Kindern zu fördern, hat sich die Gemeinde besonders auf Spielgeräte fokussiert, die Wahrnehmung und Motorik fördern. "Wir möchten, dass die Eltern mit ihren Kindern spielen können. Die Aufsichtspflicht obliegt zudem den Eltern."

Wo sonst Gottesdienste und weitere Gemeindeaktivitäten stattfinden, entstand kurzerhand ein echtes Spielparadies. Hüpfburg, Bällebad, Bauzelt, Rutsche, Taststation oder Rollenspielecke - die Spielmöglichkeiten sind für die dreistündigen Öffnungszeiten schier grenzenlos. Caterina Cuna hat über Facebook von dem kostenlosen Angebot erfahren und gemeinsam mit drei Freundinnen den Winterspielplatz besucht. "Welche junge Mutter ist an manchen grauen Wintertagen nicht verzweifelt auf der Suche nach Abwechslung", so die Mettmannerin. Ihre Tochter Aurora (1) nutzt direkt die Chance, ein ausgiebiges Bad in den Bällen zu nehmen. "So ein Angebot gibt es in Mettmann nicht vereinsunabhängig und kostenlos." Für Sven Schneider ein positives Feedback. "Wir hätten nicht damit gerechnet, soviel Zuspruch zu bekommen. Sollten sich auch die kommenden Veranstaltungstage als erfolgreich herausstellen, werden wir in der neuen Wintersaison vielleicht schon eher starten."

Die kommenden Spielplatztage finden vom 19. bis 21. Februar jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr statt.