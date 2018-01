später lesen Lokalsport Der TuS spielt jetzt um den Aufstieg in die Zweite Liga Teilen

Twittern

Teilen



Die Faustballer des TuS Wickrath haben die Aufstiegsspiele zur Zweiten Bundesliga erreicht. In Wahlscheid verteidigten die Wickrather in der Verbandsliga durch Siege gegen den TV Wahlscheid und den Dahlerauer TV Platz eins in der Tabelle. Ein Abrutschen auf Platz drei ist am am letzten Spieltag nicht mehr möglich. Somit ist das erste Saisonziel schon erreicht. Ein Aufstieg in die Zweite Liga wäre das Sahnehäubchen auf die schon sehr gute Saison. Den Traum vom Aufstieg musste die Zweite Mannschaft des TuS begraben. Am letzten Spieltag in Siegburg belegte das verletzungsbedingt ersatzgeschwächte Team nur Platz drei und verpasste damit die Aufstiegsspiele zur Landesliga.