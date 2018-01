Die Grippewelle steht im Kreis Mettmann vor der Tür

Die nächste Grippewelle steht auch im Kreis Mettmann vor der Tür - im letzten Saisonjahr erkrankten im Kreis allein 191 Menschen an der Influenza. Auch jetzt sei daher eine Grippeschutzimpfung sinnvoll, erklärt Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic. Bisher sei der Winter zwar ausgesprochen mild verlaufen und zum Teil habe der Pollenflug von Hasel und Erle bereits begonnen - dennoch steht die Grippesaison bereits vor der Tür. "Wann genau die Grippewelle im Kreis Mettmann beginnen wird, kann man natürlich nicht voraussagen, sicher ist aber, sie wird kommen und man sollte vorbeugen", sagt Lobscheid.

Denn obwohl vor jedem Winter auf die Grippeschutzimpfung hingewiesen werde, sei die Impfquote noch viel zu niedrig, so Lobscheid. Laut Robert-Koch-Institut liege sie bei den besonders gefährdeten Menschen über 65 Jahre in Deutschland unter 50 Prozent "Dabei ist die Virusgrippe nicht nur eine Erkältung, sie ist eine ernstzunehmende Erkrankung, an der jedes Jahr zahlreiche Menschen sterben". Auch wenn der beste Zeitpunkt für die Grippeschutzimpfung im Oktober und November sei, lohne es sich, die Grippeschutzimpfung jetzt noch nachzuholen. Dies gelte vor allem für ältere Menschen ab 60 Jahren und chronisch Kranke etwa mit Diabetes oder Asthma.

(elm)