Die "große Familie" in Sachen Mädchenfußball

"Wir sind hier eine große Familie", versichert Tanja Spies. Und die Trainerin der beiden Mädchen-Mannschaften des FC Aldekerk kann sich auf ihre Spielerinnen verlassen. Pünktlich rücken die Talente der "U 17"-Juniorinnen der Blau-Weißen bereits um 8 Uhr in der Turnhalle am Rahmer Kirchweg an. Um fleißig Brötchen für die Cafeteria zu schmieren, bevor wenig später der Wettbewerb der "U 15"-Mädchen beginnt.