Die letzten Tage der Lichterwochen

Mittlerweile hat man sich längst an die Lichterketten in der Stadt gewöhnt, denn bereits zum Start des vergangenen Weihnachtsmarktes wurde die wirklich sehenswerte Beleuchtung angeknipst. Mit dem prachtvollen Lichterzauber ist es bald aber vorbei, die Ketten werden in der Regel zum Ende des Monats abmontiert.