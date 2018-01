später lesen Xanten Die Xantener Feuerwehr rückte zu 35 Bränden aus FOTO: Feuerwehr FOTO: Feuerwehr Teilen

(pek) Die Feuerwehr musste im vergangenen Jahr bedeutend weniger oft ausrücken als noch 2016. In seinem Jahresrückblick auf der Mitgliederversammlung zählte Pressesprecher Philipp Schäfer unter anderem 35 Feuer, 40 Einsätze wegen Brandmeldeanlagen und Rauchwarnmeldern, 38 Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen, Ölspuren und bei Personen in verschlossenen Wohnungen auf. Außerdem wurde die Feuerwehr elfmal überörtlich in anderen Kommunen zu Hilfe gerufen. Insgesamt verzeichnete Schäfer 150 Einsätze, im Vorjahr, als es unter anderem die großen Regenunwetter mit den Überflutungen gegeben hatte, waren es mehr als doppelt so viele gewesen. In ihren Grußworten bedankten sich Bürgermeister Thomas Görtz und Leiter Markus Windhuis bei den Mitgliedern für das Engagement und die geleistete Arbeit. Im aktiven Dienst stehen derzeit 196 Einsatzkräfte. Dazu kommen 27 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr sowie 18 Kinder der Kinderfeuerwehr. Die Ehrenabteilung besteht aus 49 Kameraden.