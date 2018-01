Diese YouTube-Videos haben die meisten Dislikes

Man kann nicht jedem gefallen. Schon gar nicht bei YouTube. Wir präsentieren: Die Top 30 der Clips mit den meisten "Daumen nach unten"-Bewertungen. Bemerkenswert in der Liste ist die deutsche YouTuberin Bibi von BibisBeautyPalace mit ihrem Song "How it is (wap bap ...)". Christoph Schroeter





Nachdem wir bereits die Top 30 der meistangeschauten YouTube-Videos aller Zeiten gezeigt haben, geht es diesmal um die Streifen auf Googles Video-Plattform, die von den Zuschauern die meisten Dislikes bekommen haben.





Man darf das nicht in jedem Fall mit unbeliebt gleichsetzen. Viele der Interpreten - meistens handelt es sich um Musikvideos - die in der Dislike-Top-30 auftauchen, sind auch in der Top 30 der meistangeklickten Clips zu finden.





Psy und sein Song "Gangnam Style" zum Beispiel. Mit über 2,8 Milliarden Aufrufen ist er der unangefochtene König bei YouTube und hat auch bald 12.5 Millionen Likes von seinen Fans bekommen. Doch wo viel Licht, da auch viel Schatten, und so taucht "Gangnam Style" auch bei den Dislikes in den Top 10 auf.





Herausragend ist Justin Bieber, gleich fünfmal ist er in der Top 30 der Videos mit den meisten Daumen nach unten zu finden. Einen bemerkenswerten Auftritt legt in dieser Liste auch die deutsche YouTuberin Bibi von BibisBeautyPalace: Ihr Musikclip "How it is (wap bap ...)" sammelte in nur knapp vier Tagen fast 1,7 Millionen Dislikes ein. Das dürfte ein Rekord sein.





Sehen Sie hier die Liste der 30 Videos bei YouTube mit den meisten negativen Bewertungen (Stand Mai 2017). Die Links zu den einzelnen Clips bei YouTube finden sie am Ende des Artikels.





>>> Finden Sie hier die Top 30 der meistangeschauten YouTube-Videos aller Zeiten





Hier nun die Links zu den Top-30-Videos mit den meisten Dislikes bei YouTube. Aufgrund der rechtlichen Streitigkeiten zwischen Googles Videoplattform und der Gema sind einige der Clips von Deutschland aus auf normalen Weg nicht abrufbar, mit ein paar Tricks geht das dennoch.





1. "Baby"





2. Call of Duty: Infinite Warfare Reveal Trailer





3. "Can this video get 1 million dislikes?"





4. "Friday"





5. "Cortando O Botão Do YouTube"





6. "How it is (wap bap ...)"





7. "Gangnam Style"





8. "Sweatshirt"





9. "Wrecking Ball"





10. "Anaconda"





11. "We Can't Stop"





12. "Pokemon Go Song"





13. "Masha and The Bear (Episode 17)"





14. "Sorry"





15. "Ghostbusters – Official Trailer"





16. "Wheels On The Bus | Plus Lots More Nursery Rhymes"





17. "Getting Started with YouTube Heroes"





18. "Boyfriend"





19. "Stupid Hoe"





20. "Everyday Saturday"





21. "Strong"





22. "What Do You Mean?"





23. "Gentleman"





24. "Beauty And A Beat"





25. "Dark Horse"





26. "My Moment"





27. "1 Milhão De Pessoas Não Gostaram"





28. "Shake It Off"





29. "Watch Me (Whip/Nae Nae)"





30. "Can this video get same likes and dislikes?"





>>> Finden Sie hier die Top 30 der meistangeschauten YouTube-Videos aller Zeiten