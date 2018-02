später lesen Mönchengladbach Dietrich "Dirk" Hespers ist im Alter von 86 Jahren gestorben FOTO: Isabella Raupold FOTO: Isabella Raupold Teilen

In drei Wochen wäre er 87 Jahre alt geworden: Dietrich Hespers, der allgemein Dirk genannt wurde, ist gestorben. 1931 wurde er als Sohn des katholischen Widerstandskämpfers Theo Hespers in Mönchengladbach geboren. Sein Vater floh 1933 vor den Nazis nach Holland. Kurze Zeit später folgte seine Frau Käthchen mit dem kleinen Sohn ihm nach. Theo Hespers wurde 1942 verhaftet, 1943 ermordeten ihn die braunen Schergen in Berlin.