Ding-Dong mit Jedi-Laserschwert

"Niederrhein Brass" begeistert mit einem reichhaltigen Mix aus populären und weniger bekannten Weihnachtsstücken. Dirk Richerdt

Für festliche Anlässe eignet sich ein Blechbläser-Ensemble ganz besonders. In Kombination mit der "Königin der Instrumente", der Orgel, gab es beim Neujahrskonzert in der Pfarrkirche St. Laurentius gar ein echtes Sahnehäubchen im Programm. In dem von dem Komponisten Raphael Thöne dirigierten Ensemble, das in Odenkirchen mit elf Instrumentalisten antrat, spielen mit Annette Bauernfeind-Gormanns und Jan Matèrne (Trompete) zwei Mönchengladbacher Musiker mit.

In der Chordirektorin Stephanie Borkenfeld-Müllers an der Rensch-Orgel hatten die Blechbläser eine Lokalmatadorin auf professioneller Augenhöhe dabei, die mit Werken von Richard Strauss und der französischen Orgelromantik für Abwechslung bei der Klangfarbe sorgte. Die Kantorin gefiel beim Heimspiel mit perfekt auf die Akustik "ihrer" Kirche St. Laurentius abgestimmter Registrierung und souveräner Interpretation.

Dagegen schien das Gast-Ensemble mit Ortswechseln bei der Aufstellung die akustische Bestform jeweils neu ausloten zu müssen. Was im Ergebnis ganz ansprechend gelang, wie es Ursula Bremges, Vorsitzende des Fördervereins Kirchenmusik der Pfarre St. Laurentius, schon bei der Begrüßung in Aussicht gestellt hatte.

Nach dem imaginierten Einzug der Ritter des Johanniterordens im Eröffnungsstück von Richard Strauss folgte ein attraktiver Mix weihnachtlicher Melodien aus Frankreich, England, den USA und Deutschland. Mit spannender Verzahnung der Stimmgruppen -Trompeten, Horn, Posaunen und Solotuba - sorgten John Ivesons "We Three Kings" für einen Höhepunkt. Ein Schlagzeuger bereicherte an Pauken, Metallofon und Drumset die Bläserlinien. Mit geschmeidigen Konturen warteten die fünf Posaunisten in "It Came Upon a Midnight Clear" auf, wofür sie vor den steinernen Altartisch traten.

Schließlich war es an Ensemblesprecher Michael Lucka, dem Publikum aktuelle Nachrichten mitzuteilen: Drei Mitglieder verlassen Niederrhein Brass, darunter Annette Bauernfeind-Gormanns und der Dirigent. Raphael Thöne bekam von Lucka für seinen neuen Job in Hannover ein leuchtendes Jedi-Ritter-Laserschwert.

Das setzte der scheidende Chef zum großen Vergnügen der Zuschauer sogleich beim US-Weihnachtslied "Ding-Dong Merrily on High" ein. Nicht nur dafür spendeten die Zuhörer kräftig Beifall in der gut besetzten Kirche.