Doc Heilein ist schon 1000 CDs los

Zu seinem 50. Geburtstag schenkte sich der in Oberkassel praktizierende Arzt Matthias Heilein eine CD, die er mit 13 internationalen Musikern aufnahm. Der Titel lautet "Doc Heilein and Friends ... weiter glauben", und zu hören ist ein Medley aus Blues, klassischer und christlicher Musik. Nach vier Wochen hat der Mediziner fast 1000 Stück verkauft. Der Erlös soll der Krebsforschung zugute kommen. Und Heilein hat ein hohes Ziel: Mindestens 4000 Stück will er im Laufe dieses Jahres unter die Leute bringen und damit gut 40.000 Euro für den guten Zweck zusammen bekommen. Auch ein Benefizkonzert in der Tonhalle steht auf der Wunschliste des Arztes. Gespräche mit dem Intendanten laufen seinen Angaben zufolge schon.