später lesen Münster Drei Kommunen klagen auf mehr Geld vom Land Teilen

Twittern

Teilen



Im Prozess dreier NRW-Kommunen für höhere Geldzuweisungen vom Land im Jahr 2015 hat sich der zuständige Verfassungsgerichtshof gestern skeptisch gezeigt. Münster, Blomberg (Kreis Lippe) und die Gemeinde Hellenthal in der Eifel verlangen vor Gericht höhere Schlüsselzuweisungen. Sie würden sonst nach einer Rechtsänderung 2015 im Vergleich zu anderen NRW-Kommunen benachteiligt. Die Richter ließen Zweifel an dieser Argumentation durchblicken. Eine Entscheidung will das Gericht am 27.