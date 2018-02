später lesen Hückeswagen Drei "Mauerblümchen" spielen im Schloss Teilen

Im dritten Schlosskonzert der 52. Saison, dem ersten im neuen Jahr, machen drei "Mauerblümchen" am kommenden Samstag Musik im Heimatmuseum. "Das machen die Musikerinnen des ,Trio Imperial' auf virtuose Weise", heißt es in einer Pressemitteilung der "Initiative Schlosskonzerte". "Anhand eines vergnüglichen literarischen Leitfadens und in immer neuen Besetzungen führen sie ihre Instrumente zu einer musikalischen Sternstunde."