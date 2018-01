Drei Treffer von Zitzke reichen nicht

Futsal: HSRW unterliegt im Achtelfinale des Niederrheinpokalpokals Titelverteidiger Düsseldorf mit 3:5. Christopher Hecht

Wer von Futsal noch nie etwas gehört hat, der bekommt von Andrej Kornelsen, Trainer des Teams von der Hochschule Rhein-Waal, eine kompakte Erklärung: "Wir spielen zweimal 20 Minuten, das Feld ist so groß wie beim Handball, die Tore sind ebenso gleichen Formates. Inklusive Keeper spielt jedes Team mit fünf Akteuren, der Ball ist kleiner mit weniger Sprungkraft, damit es schnellere und technisch hochwertigere Partien gibt." Futsal ist die von der FIFA anerkannte Form des Hallenfußballs.

Kornelsen, der zum Bezirksliga-Kader der SGE Bedburg-Hau gehört, ist gleichzeitig auch Trainer und Akteur bei der HSRW und durfte sich mit seiner Mannschaft am Samstag auf ein absolutes Highlight im Niederrheinpokal freuen. Zu Gast in der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums war nämlich im Achtelfinale Fortuna Düsseldorf, die aktuell Tabellensiebter in der höchsten Staffel "Futsalliga West" in Nordrhein-Westfalen sind. Als Favorit gingen die Rot-Weißen deshalb auch in die Partie, doch das Kornelsen-Team hatte den besseren Start. Arne Zitzke, ehemaliger Spieler der Reserve des 1. FC Kleve, brachte die Platzherren per 6-Meter in Führung. Nur wenige Sekunden später konnten die Düsseldorfer aber ausgleichen. Doch die Hochschule ließ sich davon nicht beeindrucken, imponierte mit guten Passspiel und mehr Ballbesitz. Das zahlte sich dann auch aus, als erneut Zitzke für seine Farben das 2:1 markierte. Ab dem sechsten Foul eines Gegners bekommt man weitere Strafstöße, die dann vom 10m-Punkt ausgeführt werden. Gleich drei davon konnte die HSRW aber nicht verwerten. Trotzdem ging es mit einem verdienten Vorsprung in die Pause.

Im zweiten Abschnitt wurden die 95er aber stärker und schnell wendete sich das Blatt. Doch trotz des dann 2:3-Rückstandes konnten die Kornelsen-Schützlinge drei Minuten vor dem Ende wieder durch Zitzke, gestern überragender Mann bei den Klevern, nach Vorarbeit von Tolulope Amusat das 3:3 erzielen. Doch 50 Sekunden vor Schluss lag die HSRW wieder hinten. Mit einem "fliegenden Torwart" versuchte das Team nochmal alles, doch Fortuna gelang mit einem weiteren Treffer auf das leere Klever Gehäuse die Entscheidung.

"Ich habe ein gerechtes Ergebnis gesehen, aber auch eine sehr starke Leistung meiner Mannschaft. Besonders beeindruckt hat mich heute unsere eigentliche Nummer 2 im Tor, Elyes Sahli, mit einigen Glanzparaden. Ich bin unglaublich stolz, dass wir mittlerweile mit Gegnern aus der höchsten Spielklasse aus NRW mithalten können", lautete das Fazit von Coach Kornelsen. Er lobte auch nochmal "die Zuschauer, die Woche für Woche in die Sporthalle kommen. Manchmal sind auch unbekannte Gesichter dabei. Nur so kann man Futsal in unserer Gegend bekannter machen. Dieser Sport macht auch einfach großen Spaß."

Hochschule Rhein-Waal Kader: Sahli, Sheri - Lando Nopoudem, Kornelsen, Amusat - Bunatyan, Akrab, Zitzke, Abdelrehim - Ilunga, Duindam, Franke