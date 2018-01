Duisburger antwortet auf Werbung von Fernet Branca

Der Kräuterschnaps-Hersteller Fernet Branca hat sich in einer Facebook-Werbung über die Stadt Duisburg lustig gemacht. Ein Duisburger kontert.





"Du wirst nach Duisburg versetzt? Freu dich, hier gibt es Köpi. Life becomes better" - diese Botschaft findet man derzeit auf der Facebook-Seite der Duisburger Werbeagentur Cantaloop. Der Eintrag wurde am Donnerstag binnen fünf Stunden bereits 234 Mal geteilt.





Das Posting dient als Antwort auf ein Werbeposting der Kräuterschnaps-Firma Fernet Branca vom Vortag. "Endlich wirst du befördert. Und versetzt nach Duisburg. Life is bitter", heißt es dort. Der Beitrag schlug im Internet große Wellen. Zahlreiche Duisburger User schrieben wenig begeisterte Kommentare unter das Posting.





Hinter dem Konter auf das Fernet Branca-Posting steht Tom Hoffmann, Geschäftsführer von Cantaloop. "Gekränkter Duisburger Heimatstolz hat mich veranlasst, auf diese Werbung zu reagieren. Fernet Branca hat gedisst. Jetzt haben wir mal zurückgedisst. Mit einem typischen Duisburger Getränk", sagt Hoffmann. Allerdings sehe er sowohl die gestrige Werbung von Fernet Branca als auch seine Antwort mit einem Augenzwinkern.

