Dynamo Dresden weiter ohne Kapitän Marco Hartmann

Die Personalsorgen bei Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden werden größer. Im wichtigen Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum fehlt nun auch Kapitän Marco Hartmann. Nachdem der Mittelfeldspieler nach einer Verletzung gerade wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen war, zog er sich am Montag im Training eine Innenbanddehnung im linken Knie zu. Das gab der Verein nach einer MRT-Untersuchung am Mittwoch bekannt. Wie lange er nicht zur Verfügung steht, ist unklar. Damit stehen Trainer Uwe Neuhaus im Kellerduell gegen Bochum gleich drei wichtige Spieler nicht zur Verfügung. Neben Hartmann muss der Coach auch auf die gesperrten Florian Ballas und Haris Duljevic verzichten. Seit längerem fehlen wegen Verletzungen Torhüter Marvin Schwäbe, Pascal Testroet und Sören Gonther.