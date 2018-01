später lesen Karneval Ein dreifaches Helau fürs Karnevalsimpfen FOTO: AOK FOTO: AOK Teilen

Die Grippewelle wird vermutlich auch in diesem Jahr wieder viele Menschen in Deutschland außer Gefecht setzen, wie auch die Regionaldirektion der Krankenkasse AOK in Düsseldorf meint. Um auf das Problem aufmerksam zu machen, gewannen die Gesundheitsexperten vor Ort das Prinzenpaar für eine publikumswirksame Aktion am Schadowplatz.