Ein fremdes Kind als Inspiration für das zweite Buch

Ein einschneidendes Erlebnis im Supermarkt hat maßgeblich zur Entstehung von Kim Dietrichs zweitem Buch beigetragen. "Ich erlebte an der Kasse ein kleines Kind, das sich wie Rumpelstilzchen hoch drei aufführte", erinnert sich die 30-jährige Kaarsterin lachend. Dieses Kind inspirierte die kaufmännische Angestellte zu ihrer Figur namens Agi. Ihr verlieh sie in ihrem neuen Roman "Maragi - Der Weg des Feuers" ganz ähnliche Züge und Verhaltensauffälligkeiten.





Agi lebt als Geschöpf in einer Höhle und wird vom 16-jährigen Yama entdeckt. Yama muss einen Wettstreit gegen die Götter des Wind-, Wasser- und Erdreichs ausfechten - in Vertretung des Feuergotts, den es nicht mehr gibt. In Agi findet Yama einen geeigneten Partner im Kampf gegen die Götter - allerdings müssen die beiden erst viele Prüfungen bestehen und sich zusammenraufen.





"Es geht in dieser Fantasy-Geschichte vor allem um die Entwicklung einer Freundschaft und gegenseitiges Kennenlernen", betont Kim Dietrich. Im Verlauf der Geschichte lässt sich bei Agi zunehmendes Feingefühl und Verständnis für seinen neuen Freund entdecken.





Für die Kaarster Autorin ist ihr 292 Seiten starkes Buch, an dem sie ein Jahr lang schrieb, ein komplett anderes als ihr erstes. 2008 erschien "Traurig-schöne Augen" - eine Liebesgeschichte zwischen zwei Jugendlichen. "Ein echter Schnulzenroman", sagt Dietrich schmunzelnd. Er habe sich ganz gut verkauft und ermunterte sie nun zu einem weiteren in einem ganz anderen Genre. Grund dafür ist der aktuelle Lesestoff von Kim Dietrich: Fantasy-Romane wie "Das Lied von Eis und Feuer" oder "Herr der Ringe" ließen sie nun einen Versuch in diesem Bereich starten.





Zum Schreiben kam sie schon als Jugendliche durch Manga-Bücher. Diese regten sie dazu an, sich für eine Freundin fünf Jahre lang fiktive Nebengeschichten auszudenken, die sie später im Internet einstellte. Gute Rezensionen gaben ihr den Mut zum Schreiben des ersten Buches. "Es ist eine schöne Nebenbeschäftigung", erklärt Kim Dietrich.





"Maragi - Der Weg des Feuers" ist am 15. November 2017 im Verlagshaus Schlösser erschienen und kostet 17,90 Euro.

