Ein Kilo Marihuana in Umhängetasche gefunden

Mehr als ein Kilo Marihuana haben Ermittler der Bundespolizei in einer Umhängetasche hinter einem Autositz gefunden. Am vergangenen Samstag um 15.20 Uhr wurde ein 41-Jähriger aus Kroatien auf der Autobahn 61 an der Anschlussstelle Nettetal-Breyell kontrolliert. Er war mit einem in Saarbrücken zugelassenen VW Passat in die Bundesrepublik eingereist. Wie der Mann gegenüber der Polizei aussagte, war er zuvor in den Niederlanden bei einem Freund gewesen. Den Beamten fiel eine hinter dem Beifahrersitz versteckte Tasche auf. Darin fanden sie einen szene-typischen Plastikbeutel mit insgesamt 1050 Gramm Marihuana. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.