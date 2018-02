später lesen Düsseldorf Ein Klogang mit Noblesse FOTO: Brigitte Pavetic FOTO: Brigitte Pavetic Teilen

Twittern

Teilen



Die Brauerei "Im Füchschen" an der Ratinger Straße ist bekanntlich dem Alt verpflichtet. "Unser nach geheimem Familienrezept gebrautes Bier wird seit 1848 von Kennern und Kehlen geschätzt", beschreibt Füchschen-Chef Peter König die Familientradition auf der Webseite der Kneipe und auch in zahllosen Gesprächen. Das Motto: "Füchschen Alt, geboren und gebraut in Düsseldorf." Wegbringen müssen seine Gäste das Getränk freilich auch, und das können sie neuerdings auf äußerst noble Weise, denn das Füchschen hübschte seine Toiletten ordentlich auf.