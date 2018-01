später lesen Leute, Leute Ein Pokal, eine gelungene Premiere und drei närrische Kleinbusse FOTO: Silke Bommes FOTO: Silke Bommes Teilen

Was hatten Anna Bommes, Fabio Faulhaber, Jan und Tom Zwarg - allesamt Elftklässler des Bischöflichen Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG) - nur angestellt, dass sie sonntags in der Köln-Arena bei einem Eishockeyspiel der Kölner Haie auf der Strafbank Platz nehmen mussten? Nun, für die Läufer der siegreichen Schülermannschaft beim Köln-Marathon im vergangenen Oktober war dies der Moment, auf den sie lange gewartet hatten: In der Drittelpause durften sie einen fast Champions-League-würdigen Pokal in die Höhe stemmen. Mit großem Vorsprung hatten sie zusammen mit Nick Kämpgen, der leider nicht mit nach Köln fahren konnte, den Gesamtsieg errungen. Momentan wird im AMG noch ein Platz gesucht für diesen Riesenpott, der als Wanderpokal für ein Jahr an der Schule bleibt. Natürlich wollen die Sieger alles daran setzen, die Trophäe noch öfter ans AMG zu holen. RP