Einbruch in Windberg während Bewohnerin schlief

Bei der Polizei sind am Montag drei Wohnungseinbrüche angezeigt worden. Zwischen 17 und 18 Uhr gelangten Unbekannte über den Garten zu einem Einfamilienhaus am Schürenweg. Sie brachen die Kellertür auf und drangen auf diesem Weg in das Haus ein. Nachdem sie eine weitere Zwischentür zum Erdgeschoss gewaltsam geöffnet hatten, betraten sie die Wohnräume. Während eine Bewohnerin im Haus schlief, durchsuchten sie eine Kommode im Flur und flüchteten dann unerkannt.