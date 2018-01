später lesen Kleverland Einbrüche: Polizei kontrolliert Straßen im Kleverland Teilen

Die Kreispolizei hat gestern erneut mit einem Schwerpunkteinsatz Wohnungs- und Tageswohnungseinbrüchen den Kampf angesagt. Unterstützung erhielt sie dabei von Bereitschaftspolizisten aus Duisburg. Immer wieder setzt die Polizei die Unterstützungskräfte ein, um einen Beitrag zur Bekämpfung von Tageswohnungseinbrüche zu leisten. Die Beamten führten gestern Kontrollen an Durchgangsstraßen und vermuteten Reisewegen potenzieller Täter durch sowie in innerstädtischen Bereichen und an sonstigen Brennpunkten und Grenzübergängen. So soll der Verfolgungsdruck auf die Tatverdächtigen aufrechterhalten oder erhöht werden.