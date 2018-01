Eine Kaffeemaschine für das Hospiz Haus Sonnenschein

In der gemütlichen Küche von Haus Sonnenschein steht jetzt ein moderner Kaffee-Automat. Dabei handelt es sich um ein Geschenk des Trägervereins Altes Rathaus: Dass der Automat hier nun frischen Kaffee produziert, ist Ausfluss der zunächst wenig erfolgreichen Aktion "Geschenke-Kehraus". Eigentlich hatte der Verein dazu aufgerufen, Geschenke auf dem Gabentisch, die aus welchen Gründen auch immer den Beschenkten nicht glücklich gemacht haben, für eine Versteigerung zugunsten einer sozialen Einrichtung zur Verfügung zu stellen. "Die Resonanz bei der Premiere war nicht so groß, wie wir uns das erhofft hatten", sagte Hans-Theo Mennicken, Vorsitzender des Trägervereins.

Es kamen ein paar Sachen zusammen wie eine Kanne für Wasser, eine Vase, ein Paar neue Schuhe Größe 40, Gesellschaftsspiele, Süßigkeiten und eine Laptop-Tasche - insgesamt aber zu wenig für eine Auktion. Die blies der Verein dann ab und gab die Geschenke an die Rheinberger Tafel weiter. "Dort hat man sich drüber gefreut und sie an Familien weitergegeben, die die die Sachen gut gebrauchen konnten", so Menniken. Damit wäre das Hospiz, das von der Auktion profitieren sollte (RP berichtete), am Ende leer ausgegangen. Dann erreichte den Vorstand die großzügige Spende eines Gönners, der nicht in Erscheinung treten möchte und seinen Gutschein für einen hochwertigen Kaffeeautomaten, den er geschenkt bekommen hatte, dem Hospiz zur Verfügung stellen wollte.

Heinz-Theo Mennicken und Werner Kehrmann vom Förderverein überreichten gestern den chicen roten Automaten. Beate Bergmann, Leiterin von Haus Sonnenschein, freute sich für ihre Bewohner und deren Besucher über das nachweihnachtliche Geschenk: "Jetzt muss man nicht erst eine Kanne Kaffee aufbrühen, sondern kann sich am Automaten schnell bedienen. Und da man wählen kann, welchen Kaffee man haben möchte, sorgt das gleichzeitig für ein wenig Abwechslung."

Damit die Nutzer auch tatsächlich wählen könne hatte der Trägerverein auch entsprechende Kaffeepads mitgebracht und was Süßes zum Naschen beim Kaffee sowie für die Spielecke für Kinder zwei Puzzle. Jetzt muss die Technikabteilung des Hauses das neue Gerät nur noch checken. Danach kann der Automat für schnellen Kaffeegenuss in Dienst gehen.

