Elektro Kucks: Lichtkonzepte für Wohn- und Geschäftsräume

Licht kann Akzente setzen und für eine besondere Stimmung in den eigenen vier Wänden sorgen. Als Lichtplaner erstellt Elektrotechnikermeister Frank Kucks Lichtkonzepte für Wohn- und Geschäftsräume: "Mit einer indirekten Beleuchtung oder LED-Bändern können zum Beispiel bestimmte Möbelstücke in Szene gesetzt werden. Auch die richtige Lichtfarbe sorgt für Effekte im Raum." Im wohnlichen Ambiente an der Sachsenstraße 3 zeigt der Geschäftsführer von Elektro Kucks, wie sich intelligente Licht- und Haustechnik in Lebens- und Arbeitsräume integrieren lässt.