Erkelenzer Grüne wollen Alte Schule in Holzweiler sanieren

Antrag an den Stadtrat gestellt. Stadtverwaltung sah schon 2017 für das Gebäude einen Unterhaltungsstau.

Die unter Denkmalschutz stehende Alte Schule in Holzweiler soll schnellstmöglich saniert werden, fordert die Ratsfraktion der Erkelenzer Grünen. Sie hat dazu einen entsprechenden Antrag gestellt, teilt Maria Sprenger mit. Die Grünen wollen die Stadtverwaltung beauftragen, umgehend ein Sanierungskonzept zu erstellen und mit der Dorfgemeinschaft Holzweiler die künftige Nutzung sicherzustellen.

Das Gebäude habe für Holzweiler nicht nur einen ortsbildprägenden Charakter, heißt es laut Sprenger in dem Antrag, sondern sei darüber hinaus auch für die Vereine in Holzweiler von großer Bedeutung: "Eine drohende Schließung aufgrund des schlechten baulichen Zustands ist gerade in der jetzigen Situation innerhalb der Dorfentwicklung ein schwerer Rückschlag für das Dorf." Hans Josef Dederichs, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, ergänzt in der Pressemitteilung der Grünen: ""Dabei sollte auch geprüft werden, ob in diesem Gebäude ein Raum für eine Ausstellung zur Erinnerung an die für den Braunkohlentagebau zerstörten Orte eingerichtet werden kann. Angesichts der geplanten unmittelbaren Lage am Tagebaurand und der Geschichte der Ortschaft wäre Holzweiler, wenn ein solcher Erinnerungsort eingerichtet werden soll, der ideale Platz zur Realisierung eines solchen Projektes."

Dass die Alte Schule dringend zu sanieren ist, hatte der Erkelenzer Hochbauamtsleiter Martin Fauck im April 2017 im Bezirksausschuss mitgeteilt, allerdings auch erklärt, dass sich die Ortsgemeinschaft im anstehenden tagebaubedingten Dorfentwicklungsprozess darüber Gedanken machen solle, ob sie das Denkmal weiter als Vereinsgebäude nutzen wolle oder möglicherweise dessen Umnutzung und einen Neubau vorziehe. Fauck hatte von "einem enormen Unterhaltungsstau" berichtet. Das mehr als 100 Jahre alten Gebäude sei bei der Stadtverwaltung als baulich problematisch bekannt.

(spe)