Erstes Foto von Tillys Kulisse für die jecke ARD-TV-Sitzung

Am Freitag findet in der Stadthalle an der Rotterdammer Straße die Aufzeichnung der ARD-Fernsehsitzung statt. Dabei handelt es sich um ein Spektakel, mit dem Sitzungspräsident Stefan Kleinehr im Vorjahr gute Quoten holte: Mit 3,76 Millionen Zuschauern (12,4 Prozent) gibt es eine große Fangemeinde, die sich auch in diesem Jahr wieder auf die Ausstrahlung am 31. Januar (Mittwoch) ab 20.15 Uhr freut, während sich bei der Aufzeichnung das Who's Who Düsseldorfs schon mal in Kostümen präsentieren kann.