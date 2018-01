Europaschüler sind in St. Hedwig sozial aktiv

Die Kamp-Lintforter Sekundarschule kooperiert mit dem Altenpflegeeinrichtung der Caritas.

15 Schüler der Europaschule Kamp-Lintfort engagieren sich seit Oktober 2017 regelmäßig in der sozialen Betreuung im Caritas-Haus St. Hedwig. Im Rahmen des Werkstattunterrichts besuchen die Acht- bis Zehntklässler einmal wöchentlich nachmittags die 89 Bewohner der Pflegeeinrichtung auf der Sandstraße und beschäftigen sich in Kleingruppen auf unterschiedliche Art und Weise. Ob Rummikub, Mensch ärgere dich nicht, oder die Arbeit im Hochbeet - die Tätigkeiten in St. Hedwig sind abwechslungsreich, und jede Woche wieder interessant für die erst 14 bis 16-Jährigen. "Bei unserer Kooperation profitieren Bewohner und Schüler", betont Dörthe Krüger, Einrichtungsleitung in St. Hedwig.

"Soziale Kompetenzen verbessern" lautet das Bestreben von Samiel (16), Schüler der Klasse zehn. Er möchte sich mit der Wahl dieser Projektgruppe gezielt auf die beruflichen Tätigkeiten nach seinem Schulabschluss vorbereiten und bringt gleichzeitig seine persönlichen Interessen in Sachen Bepflanzung des Hochbeets im Garten der Bewohner ein.

Lea (14) und Charlene (13) haben in ihrer Bewohnerin hingegen eine ehrgeizige Partnerin bei Rummikub gefunden. Die Schülerinnen sind bereits fest in ihrem Wochenplan integriert. Den Zehntklässlern Medine (15) und Christian (16) ist eine aktive und gesprächige Bewohnerin ans Herz gewachsen - sie gehen bei Wind und Wetter spazieren, einkaufen oder plaudern gerne miteinander. "So bauen sich langsam Beziehungen und kleine Patenschaften untereinander auf, die diese Kooperation zu etwas Besonderem für Bewohner und Schule machen", finden Schulleiterin Barbara Mennekes und Werkstattlehrerin Sarah Lindemann. "Unsere Schüler bekommen Eindrücke in Einsatzbereichen der Pflege und sozialen Tätigkeiten und haben eine gewinnbringende Abwechslung zum Schulalltag", erklärt Lindemann.

(RP)