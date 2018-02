Events sollen Besucher auf die Rennbahn locken

Schon vor der Ratsdiskussion hatte der Verein einen Eventmanager engagiert. Er hat bereits Pläne für die Rennbahn.

Marc Pesch steht auf der Dachterrasse des Rennbahngebäudes, hinter ihm das Burgerrestaurant. "Das da unten", sagt er und zeigt auf die matschigen Wiesen und die aufgewühlte Sandstrecke der Neusser Galopprennbahn, "das wird das Beiwerk sein." Was der Eventmanager da sagt, ist eine Ohrfeige für Liebhaber des Pferderennsports - und gleichzeitig könnte es ihre Rettung sein. Ab Herbst will Pesch, der dazu vom Rennverein beauftragt wurde, für ein großes Programm rund um die Neusser Pferderennen sorgen - vom Wiesenrenntag mit Oktoberfestmotto bis zu einem Wintermarkt mit Holzbuden sei alles denkbar.

Was bei den Rennbahnen in Köln oder Düsseldorf bereits gemacht wird, wird nun auch in Neuss probiert: Events, die während der Rennen stattfinden, sollen neues Publikum anlocken. "Pferderennen an sich interessieren nur einen Zirkel von Eingeweihten", sagt Pesch. Am Interesse des "normalen Neussers" gehe das vorbei. Und anderes werde derzeit nicht geboten. "Schon wenn man hier eine Hüpfburg hinstellen würde, wäre der Unterhaltungsfaktor um 100 Prozent gestiegen." Deshalb entwickelt er derzeit Ideen für die Nutzung der Freifläche zwischen Rennbahngebäude und Wetthalle. Gleich im Herbst will er mit einem "Wiesn"-Renntag starten. "Das Oktoberfest ist mittlerweile ein Thema im Rheinland", sagt der Eventmanager, der selbst solche Feste im Rhein-Kreis organisiert. An der Rennbahn könne es zum Beispiel eine Trachtenmodenschau und Ponyreiten geben. Vorstellen kann sich Pesch auch Treffen von Fanclubs des Ford Mustang oder Porsche - weil sie ein Pferd im Logo tragen.

"Der Knackpunkt bei allem ist die Außengastronomie", sagt Peter Ritters, stellvertretender Vorstand des Neusser Reiter- und Rennvereins. Wenn bei Mottorenntagen entsprechendes Essen außerhalb des Burgerrestaurants angeboten werden soll, müssen die Restaurantbetreiber das genehmigen. Gespräche darüber will der Verein nun führen.

Immer wieder hatte die Stadt in Form von Neuss Marketing vom Rennverein gefordert, die Renntage attraktiver zu machen. Dem will der Verein nun nachkommen. Neuss Marketing gibt auf Nachfrage an, die Pläne bisher nicht zu kennen. Große Gewinne würden die neuen Events vermutlich nicht bringen, sagt Ritters. "Aber wenn wir die schwarze Null erreichen, können wir uns auf die Schulter klopfen."

(mre)