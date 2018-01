später lesen Düsseltal Ex-Prostituierte half bei Betäubung von Freier Teilen

Für ihre Mitwirkung bei einer heimtückischen Gaunerei im Rotlicht-Milieu musste eine 24-jährige Ex-Prostituierte gestern vors Jugendgericht. Anfang 2012, als sie noch 18 Jahre alt war, soll die junge Frau in einem Bordell an der Rethelstraße tatkräftig mitgeholfen haben, einen Bordellbesucher erst zu betäuben, ihm dann die Kreditkarte abzunehmen und damit zuletzt unberechtigte Abbuchungen in Höhe von 8700 Euro vorzunehmen.