F-Jugend verteidigt den ersten Platz

Die F1-Jugendfußballer des SC Rhenania Hinsbeck hatten nach dem Sieg im Vorjahr gute Erinnerungen an den "Volksbank-Cup" in Straelen. Deswegen fuhren sie erneut hin, behielten die Nerven und wiederholten Platz eins. In der Gruppenphase schlugen die Rhenanen den TSV Wachtendonk/Wankum, die TSF Bracht und den Ausrichter SV Herongen. Im Halbfinale gegen den SV Walbeck gab's einen 2:0-Erfolg. Auch im Finale gegen den TSV Nieukerk gelang dem Team der Trainer René Esters, Jan Herzog und Jona Högel mit 3:0 ein Sieg.