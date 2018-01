später lesen Hückeswagen F1 der Füchse Oberberg sichern sich dritten Platz Teilen

Zum Abschluss der Handball-Vorrunde glänzten am Wochenende die F1- Jungen der Füchse Oberberg, einer Spielgemeinschaft von ATV Hückeswagen und SV Wipperfürth, mit drei Siegen und sicherten sich so den dritten Platz. Im ersten Spiel der Aufbaugruppe gewannen die E1-Jungen gegen die Zweite mit 13:7. Die D-Jungen unterlagen dem TV Remscheid mit 11:13. Ohne Chance waren die D-Mädchen beim 9:22 gegen den Wald/Merscheider TV. Die C-Jungen hatten in den beiden Spielen des Wochenendes das Nachsehen - zunächst gegen den JHC Wermelskirchen mit 22:24 und später mit 18:42 gegen den Haaner TV. Während die B-Mädchen gegen die HSG Rade/Herbeck mit 13:16 unterlagen, siegten die B-Jungen bei der SSG Wuppertal/HSV Wuppertal mit 21:19.