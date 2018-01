später lesen Lokalsport Familie Ritte sammelt wieder fleißig Medaillen Teilen

Twittern

Teilen



Bei den offenen NRW-Hallenmeisterschaften der Senioren in der Düsseldorfer Arena sorgte am Wochenende alleine Ute Ritte von SC Bayer Uerdingen bei den W65-Damen für die Titel über 60 Meter (10,07 Sekunden), 200 Meter (36,94), Weitsprung (3,86 Meter) und im Hochsprung mit 1,11 Metern. Eine weitere Goldmedaille verbuchte Wolfgang Ritte, der die Woche zuvor an seinem 65. Geburtstag bei den neuen Regionsmeisterschaften in Düsseldorf Hallen-Europarekord im Stabhochsprung mit 3,70 Metern gesprungen war, sprintete jetzt zur NRW-Meisterschaft über 60 Meter in 8,50 Sekunden.