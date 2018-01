später lesen Wülfrath Familientherapeut spricht über "Erziehen mit Humor" Teilen

Vertrauen, Zuversicht und Gelassenheit sind drei wichtige Grundpfeiler in der Eltern-Kind-Beziehung. Um diese Grundhaltungen einnehmen zu können, brauchen Eltern vor allem eines: Humor. Das findet zumindest Sozialpädagoge sowie Paar- und Familientherapeut Achim Schad. Er ist seit vielen Jahren in diesem Bereich tätig. "Ohne Humor keine Zuversicht, ohne Zuversicht keine Gelassenheit und ohne Gelassenheit können wir Eltern keine Souveränität entwickeln", sagt er. In seinem Vortrag "Erziehen mit Humor" am Mittwoch, 31. Januar, 19.30 bis 21.45 Uhr, im Corneliushaus in der Kirschbaumstraße 26 in Wülfrath verrät der erfahrene Sozialpädagoge den Teilnehmern, wie Eltern Machtkämpfe mit ihren Kindern durch humorvolles Umgehen vermeiden können und dadurch mehr Harmonie und Gelassenheit in der Familie erreicht wird.