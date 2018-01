später lesen Haan Feuerwehr kämpft nach Regengüssen mit Wassermassen Teilen

Die Keller von mehreren Häusern an der Walder Straße wurden von Wassermassen geflutet. Die Feuerwehr Haan war seit Montagabend in mehreren Häusern im Einsatz. Zunächst war Montag um 20.50 Uhr die Meldung eingegangen, dass die Keller zweier Häuser betroffen sind. Dort pumpte die Feuerwehr bis 4 Uhr am Dienstag große Mengen Wasser ab, welches immer wieder durch Kellereinläufe und eine Bodenplatte eindrang. Während dieses Einsatzes musste kurz nach Mitternacht noch ein Baum beseitigt werden, der nahe der Einmündung Kamphausen auf die Ellscheider Straße gestürzt war berichtet ein Sprecher der Wehr.