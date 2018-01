später lesen "Gut Leben"-Podcast "Fifty Shades of Grey" - der Reiz von Dominanz beim Sex FOTO: AnnaTamila / Shutterstock / RP FOTO: AnnaTamila / Shutterstock / RP Teilen

2018 kommt der dritte Teil von "Fifty Shades of Grey" in die Kinos. Aber was steckt hinter dem Reiz von Dominanz und Unterwerfung beim Sex? Paar- und Sexualtherapeutin Bettina Kirchmann erklärt das Phänomen im "Gut Leben"-Podcast". Susanne Hamann und Henning Bulka