Fortuna II sucht nach der Pause noch den Rhythmus

In der vergangenen Woche hat die Fußball-Zweitvertretung der Fortuna den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Die ersten Einheiten im neuen Jahr verliefen dabei noch schleppend. "Man hat gemerkt, dass die Pause mit fast drei Wochen relativ lang war, da fehlte anfangs noch der Rhythmus", bilanzierte Trainer Taskin Aksoy.

Die letzten Übungen vor dem ersten Testspiel der Vorbereitung gegen die Reserve des Zweitligisten FC St. Pauli waren da schon eher nach Aksoys Geschmack. Auch dem Kick gegen den Viertplatzierten der Regionalliga Nord entnahm Aksoy gute Ansätze: "Wir haben besonders in der ersten Spielhälfte den Ball schön laufen lassen und uns einige Chancen erspielt."

Es waren vor allem die Offensivakteure Tarsis Bonga und Torschütze Shunya Hashimoto, die beim 1:1 auf dem Trainingsgelände der Düsseldorfer im Angriff die Akzente setzten. Nach dem Seitenwechsel gab es durch ein munteres Austauschen auf beiden Seiten kaum noch Spielfluss, so dass die wenigen Torraumszenen meistens durch Einzelaktionen zustande kamen.

Auf der Außenbahn setzte Aksoy in Patrik Salto vom Zweitligisten Jahn Regensburg einen Testspieler ein, der in der laufenden Spielzeit bislang jedoch nur in der zweiten Mannschaft Jahns auflaufen durfte. Vollends überzeugen konnte der 20jährige Kroate die Verantwortlichen indes nicht. Es bleibt abzuwarten, ob Dalto beim nächsten Vorbereitungsspiel heute Abend (19 Uhr) beim Oberligisten TSG Sprockhövel eine weitere Bewährungschance erhält.

(mwi)