Fortuna kommt mit allen Profis nach Sonsbeck

Es ist schon einige Zeit her, dass Friedhelm Funkel für den guten Zweck auf dem Rasen des SV Sonsbeck kickte. Die "schöne Sportanlage" sei ihm aber in Erinnerung geblieben. Am kommenden Samstag wird der 64-Jährige mal wieder bei den Rot-Weißen vorbeischauen - als Trainer des Zweitliga-Spitzenreiters Fortuna Düsseldorf. Und der Coach kündigte an, dass alle Profis mit zum Testspiel nach Sonsbeck kommen werden. Anpfiff ist um 14.30 Uhr.