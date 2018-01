später lesen Jüchen Fotoausstellung und Vortrag zur Botanik in Schloss Dyck Teilen

In der Ausstellungsreihe "Gartenfokus" zeigt die Stiftung Schloss Dyck in diesem Jahr Fotografien von Parks und Gärten aus dem Süden von Polen. Die erste Ausstellung in diesem Jahr wird im Schloss am 25. März eröffnet und ist bis zum 19. August dort zu sehen.