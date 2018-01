Frankreich marschiert durch Vorrunde, Serbien muss warten

Weltmeister Frankreich hat die erste Gruppenphase der Handball-Europameisterschaft mit dem dritten Sieg im dritten Spiel abgeschlossen. Vor 2300 Zuschauern gewann das französische Starensemble am Dienstag gegen Außenseiter Weißrussland mit 32:25 (14:11).





Am Sonntag waren die Franzosen mit einem Sieg gegen Österreich (33:26) bereits vorzeitig in die Zwischenrunde eingezogen.





Im dritten Gruppenspiel setzte das französische Trainergespann Didier Dinart und Guillaume Gille wieder auf den früheren Kieler Nikola Karabatic, der am Sonntag geschont worden war. Der ehemalige Welthandballer kam auf sechs Tore, bester Werfer der Partie war Frankreichs Dika Mem mit neun Treffern.





In Gruppe A setzte sich Serbien mit 29:26 (12:12) gegen Island durch und muss darauf hoffen, dass Gastgeber Kroatien am Abend nicht gegen Schweden (20.30 Uhr/Handball-Deutschland.TV) gewinnt. Parallel spielt in Gruppe B Norwegen gegen Österreich.